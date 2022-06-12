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وول ستريت جورنال:

البيت الأبيض يعتزم الإعلان غدا عن الزيارة المرتقبة لبايدن إلى السعودية

البيت الأبيض يعتزم الإعلان غدا عن الزيارة المرتقبة لبايدن إلى السعودية
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض يعتزم غدا الاثنين، الإعلان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.

العالم - الأميركيتان

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر من الإدارة الأمريكية بأن "بايدن يعتزم زيارة المملكة كجزء من "جولة أوسع في المنطقة"، حيث يخطط أيضا للتوقف في "إسرائيل".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خطط الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي تتضمن لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال بايدن يوم السبت الماضي إنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن زيارته المحتملة للسعودية.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن بايدن اتخذ قرار السفر إلى السعودية هذا الشهر ومقابلة ولي العهد لأول مرة.

وبحسب الصحيفة يعتزم الرئيس الأمريكي إعادة العلاقات بين البلدين التي تدهورت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

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وول ستريت جورنال: البيت الأبيض يعتزم الإعلان غدا عن الزيارة المرتقبة لبايدن إلى السعودية

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