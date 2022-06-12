البحرية الإيرانية: مصمّمون على حماية المياه الدولية رغم ضغوط العدو

العالم - إيران



الأدميرال إيراني أدلى بهذا التصريح اليوم الأحد وخلال مراسم استقبال مجموعة القطع البحرية الاستطلاعية الحادية والثمانين العائدة من المياه الدولية، والتي وصلت إلى منطقة "إمامت" البحرية الأولى بمحافظة هرمزكان –جنوب.

ونوّه بأن القطع البحرية الإيرانية مستعدة عبر حضورها المقتدر داخل المياه الدولية لإغاثة جميع السفن التي تتعرض للحالات الطارئة وتطلب النجدة؛ مبينا أن السفن القتالية الإيرانية وفي إطار مهامها لتأمين البحار تمكنت من إحباط العديد من عمليات القرصنة البحرية التي استهدفت السفن التجارية دون أن يتعرض أحد لأي أذى خلال هذه العمليات.

وثمن الأدميرال إيراني بالمناسبة، جهود الكوادر المنتسبة إلى مجموعة القطع البحرية الحادية والثمانين الموفدة إلى المياه الدولية، كما أشاد بروح التفاني والصبر المتجسدة لدى عوائل هؤلاء الأبطال؛ مؤكدا بأن هذه التضحيات أصبحت محط اهتمام وتقدير العالم اليوم.

ولفت في هذا السياق، إلى الوثيقة الصادرة مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة، والتي أشادت الأخيرة في جانب منها بالحضور الصارم والمقتدر للقطع البحرية الإيرانية داخل المياه الدولية وإنجازاتها الكبيرة لإحباط عمليات القرصنة وإغاثة السفن المختلفة، بهدف حماية أمن البحار والحد من انتهاك قانون الملاحة البحرية الدولية.

وشدد قائد بحرية الجيش الإيراني قائلا : سنواصل حضورنا بكل اقتدار داخل المياه الدولية، ولن نسمح لأي تحرك أن ينتهك الأمن والسلامة الملاحية للمنطقة التي نتواجد فيها؛ وسنرد بحزم على كل من يعمد إلى زعزعة الأمن والاستقرار هناك.