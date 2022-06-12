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آلاف العائلات العراقية تترقب فتح المقابر الجماعية للعثور على ذويهم

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحرقة ودموع، أمهات وأخوات وآلاف من العائلات العراقية لا زالت وعلى الرغم من مرور سنوات وعشرات منها، متمسكة بأمل العثور على ذويها المفقودين من زمن صدام مرورا بـ"داعش" الإرهابية.

العالم – العراق

وما نتج عن كلا الفترتين من اختفاء آلاف العراقيين ليلي ذلك بأشهر وسنوات العثور على عشرات بل مئات المقابر الجماعية وفوق هذه الأرض الزراعية على أطراف مدينة النجف الأشرف في جنوب العراق أمضت فرق الطب العدلي أياما طويلة في الحفر بتأن وهدوء لاستخراج عظام ضحايا قتلوا قبل أكثر من ثلاثين عاما على يد نظام صدام حسين.

وفي ظل معوقات تقنية ومالية، يشكل اكتشاف المقابرة الجماعية خطوة أولى في عملية قد تطول أشهرا وسنوات ولكن ما ان تفتح مقبرة حتى تتفتح معها الجروح التي لم تندمل أصلا. وتلوح معها بوارق الأمل باستعادة جثة أب أو أخ أو إبن أو زوج أو قريب ومعرفة مصيره فبلدهم واحد من الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وترابه من شماله إلى جنوبه مليء بعدد كبير من المقابر الجماعية التي حفرت خلال الحروب المتتالية.

يبدأ الفحص بنقطة دم صغيرة تؤخذ من ذوي الضحايا والمفقودين من أجل مطابقتها مع عينة من الجثث وتملأ العائلات ورقة بيانات متعلقة بالمفقود: عمره، شكله، تاريخ الاختفاء، مكان الاختفاء، تاريخ آخر مشاهدة، ظروف الاختفاء لتبدأ معضلة فحص الحمض النووي حيث يتم فحص عينات عظام الضحايا ودم ذويهم في بغداد فقط. وبين مقابر تم فتحها وأخرى لم تفتح أو حتى لم تكتشف بعد يبقى الإنتظار والصبر والأمل سلاح الأهالي والعائلات العراقية وخيارهم الوحيد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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شاهد بالفيديو.. آلاف العائلات العراقية تترقب فتح المقابر الجماعية للعثور على ذويهم