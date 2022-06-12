قناة العالم
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢
٠١:١٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
النخالة: نقف بكل جدية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: استمرار الاعتداءات الصهيونية يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية
مراسلة العالم : الاضراب قد يتواصل الى حدود شهر اب المقبل.
مراسلة العالم : الاحزاب والمكونات الحزبية المؤيدة للرئيس سعيد تعتبر الاضراب بانه يشل حركة القضاء في البلاد.
مراسلة العالم : الاحزاب المعارضة تؤيد الاضراب.
مراسلة العالم : الاحزاب المعارضة تؤيد الاضراب.
مراسلة العالم : القضاة عندما اقروا اضرابهم اعتبروا بانه قابل للتجديد.
النيابة العامة العسكرية تفتح تحقيقا مع الصحافي صالح عطية بتهمة المساس بالنظام العام.
مراسلة العالم : الصحفي صالح عطية اعتقل على ذمة القضاء العسكري.
مراسل العالم عن مصادر محلية بريف الرقة السورية:الجيش التركي يستقدم مزيدا من التعزيزات العسكرية الى ريف تل أبيض مع تحليق مكثف لطيرانه
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: استمرار الاعتداءات الصهيونية يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
واقع الكيان والتهديد الاكبر من داخله..
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩
هاشتاغ
شاهد.. ايران لن تتراجع عن مواقفها ولو خطوة واحدة
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩
أهم الأخبار
حكومة الإحتلال على حافة الهاوية
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦
أهم الأخبار
إيران وفنزويلا تعاون إستراتيجي ومقاومة الضغوط الأميركية..توتر العلاقات الجزائرية الاسبانية
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢
انقلاب الصورة
تهديدات اسرائيلية قبل الانهيار !
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢
خاص بالعالم- مراسلون
"جمعة الإنقاذ"في البحرين للإفراج عن معتقلي الرأي
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
النخالة: انتهاكات العدو اليومية تستدعي وقفة جدية
اعتصامات في البحرين تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي
أميرعبداللهيان: نتمسك باقتدارنا الوطني ضد جشع الغرب
البحرية الإيرانية: مصمّمون على حماية المياه الدولية رغم ضغوط العدو
وول ستريت جورنال:
البيت الأبيض يعتزم الإعلان غدا عن الزيارة المرتقبة لبايدن إلى السعودية
شاهد بالفيديو..
آلاف العائلات العراقية تترقب فتح المقابر الجماعية للعثور على ذويهم
مقالات و تحليلات
تنازلات ترضي 'واشنطن والرياض' على حساب الشارع
عبد الباري عطوان: 6 نقاط هامة في مُقابلة الرئيس الأسد الأخيرة تستحقّ التوقّف عندها
ماذا ينتظر اردوغان لضرب الشمال السوري؟
معارك «الخاصِرة» السورية: الضرْب السهلُ لم يَعُد متاحاً
مضاوي الرشيد: التطبيع مع الإحتلال ثمن لقاء بايدن بابن سلمان
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.