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النخالة: نقف بكل جدية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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