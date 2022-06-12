القلق والخوف في الکيان

العالم - قلم رصاص

ونشرت صحيفة "تايمز اوف ايسرائيل" رسالة مفتوحة لرئيس وزراء الکيان نفتالي بينيت بمناسبة مرور عام علی حکومته تحت عنوان:"اسرائيل تمر بحالة غيرمسبوقة وتقترب من الانهيار".

ونشرت صحيفة "اسرائيل هيوم" محاظرة لرئيس الموساد السابق تامير باردو في الکلية الاکاديمية في نتانيا، اتی تحت عنوان:"اسرائيل في طريقها الی تدمير نفسها".

اما صحيفة معاريف الاسرائيلية فقد نشرت کلمة لرئيس ارکان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنکوت في مؤتمر في الکلية الاکاديمية في نتانيا تحت عنوان:"المخاطر الداخلية التي تهدد اسرائيل".

ونشرت صحيفة هاآرتز الاسرائيلية مقالاً للکاتب والصحفي الاسرائيلي تسيفي برئيل تحت عنوان:"لقد بدأت الحرب الاهلية الاسرائيلية بالفعل".

واما الکاتب الاسرائيلي يغئال بن نون، فقد کتب مقالاً في موقع زمن "اسرائيل" تحت عنوان:"اليهود يعتبرون الاقامة بدولة اسرائيل مغامرة فاشلة".