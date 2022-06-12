لماذا يرتدي إيمانويل ماكرون "خاتمي زواج"؟.. لغة الانتخابات!

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وبدا ماكرون متقدما بخطوة عن زوجته السيدة الأولى بريجيت ماكرون، وما إن رفع يداه على رأسه ظهر الخاتمان في يديه مرئيين بوضوح.

في كل الأحوال هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماكرون مرتديا الخاتمين، فقد ظهر في 2017 بهما وجرى الحديث عن كونها إشارة إلى تحالفين انتخابيين.

خلال الحملة الانتخابية لرئاسة ماكرون في عام 2017، لاحظ أحد الصحفيين الخاتمين فسأله: "سيد ماكرون، يبدو أن لديك تحالفان، أحدهما على اليسار والآخر على اليمين" ليرد رئيس الجمهورية المستقبلي والسعادة تملأ وجهه: "كلاهما مع نفس المرأة!" في إشارة إلى زوجته بريجيت.

غير أن السيدة الأولى أعطت الإجابة أخيرًا حول سر الخاتمين في كتاب (إيمانويل ماكرون.. الشاب المثالي جدًا) للمؤلف آن فولدا.

وقد نشر هذا الكتاب في 6 أبريل/نيسان 2017؛ حيث أوضحت بريجيت أنها أعطت إيمانويل ماكرون خاتمًا عندما كان طالبا بين عامي 2002 و2004.

وعلقت على ذلك بقولها: "أعطيته الخاتم الأول عندما غادر إلى نيجيريا.. كانت هذه هي المرة الأولى التي انفصلنا فيها لفترة طويلة.. 6 أشهر".

وقبل أن تصبح بريجيت ماكرون السيدة الأولى بفوز زوجها في انتخابات الرئاسة كانت معلمة مميزة للغة الفرنسية.

ثم حل الخاتم الثاني في يد ماكرون بعد الاحتفال بزواجه من بريجيت في العام 2007.

وقطعت السيدة الأولى في فرنسا بكلماتها السابقة الطريق أمام كل الشائعات التي كانت تتردد حينها.