العدوان السعودي يمنع دخول أجهزة كشف الألغام الى اليمن

العالم- اليمن

وأشار العميد صفرة إلى ان المركز خطط لشراء 200 جهاز لكشف الألغام ولم تستكمل الأمم المتحدة إجراءات إدخال هذه الأجهزة .

وقال العميد صفرة ان الأمم المتحدة تتحجج بأن التحالف يمنع دخول أجهزة كشف الألغام بينما لم يتم توفير أي مستلزمات لتأشير المناطق الخطرة .

وسجل المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام سقوط 6 ضحايا من المواطنين ما بين شهيد وجريح بالألغام والقنابل العنقودية خلال 24 ساعة الماضية في عدد من المحافظات منهم 3 شهداء في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة وشهيد في محافظة الجوف فيما سقط مواطنين آخرين في مديرية نهم بينهم إمرأة مصابه في منطقة بني بارق مديرية نهم.

وبلغ إجمالي ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب خلال الأسبوع الأول من يونيو للعام الجاري 2022م عدد( 21 )شخص بينهم (3) شهداء و( 18) مصاب كان لمحافظة صعدة النصيب الأكبرمن الضحايا حيث أصيب 10 مدنيين بينهم 4 أطفال وأصيب 6 آخرون في محافظة الحديدة وتركز بقية الضحايا في نهم وتعز .