الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الداخلية الكويتية تأمر بضبط وافدين شاركوا في احتجاج لنصرة الرسول (ص)

الداخلية الكويتية تأمر بضبط وافدين شاركوا في احتجاج لنصرة الرسول (ص)
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تستعد السلطات الكويتية لإبعاد مجموعة من الوافدين إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بدخول الكويت مستقبلاً، بسبب مشاركتهم في احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة للنبي الكريم محمد (ص)، والتي صدرت عن مسؤولين في الهند، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

العالم- الكويت

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت أمراً بضبط وإحضار وافدين تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، على خلفية مشاركتهم في اعتصام احتجاجي رداً على تصريحات مسؤولة بالحزب الحاكم في الهند مسيئة للرسول الكريم.

كان مجموعة من المتظاهرين نظموا اعتصاماً عقب صلاة الجمعة 10 يونيو/حزيران، في منطقة الفحيحيل التابعة لمحافظة الأحمدي؛ احتجاجاً على تصريحات متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند أثارت غضباً واسعاً في العالم الإسلامي.

صحيفة “الراي” الكويتية نقلت عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن “السلطات أصدرت أمراً بضبط وإحضار وافدين في منطقة الفحيحيل، بعدما نظموا اعتصاماً تمهيداً لإبعادهم عن البلاد؛ لمخالفتهم القوانين والأنظمة التي تنص على عدم تنظيم اعتصامات أو تظاهرات للأجنبي في البلاد”.

بينما لم تكشف المصادر عن عدد الوافدين الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، لإبعادهم عن البلاد.

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً من الاعتصام الذي شارك فيه الوافدون الذين حرصوا على ترديد التكبيرات تنديداً بالتصريحات الهندية المسيئة، التي أدانتها كثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة تزامناً مع دعوات في الدول الخليجية لمقاطعة المنتجات الهندية.

روابط ذات صلة

رئيس مجلس وزراء الكويت يستقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

بعد الإساءة للنبي.. متجر كويتي يزيل البضائع الهندية

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الهندي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انضمام عشرات المطلوبين لتسوية حلب في صالة الأسد الرياضية

الأرصاد العراقية تحذر من عواصف ترابية الاثنين

تنسيقيات المسلحين تزعم تشكيل غرفة عمليات لمعركة ريف حلب

حناجر الاهالي تصدح.. انقذوا سجناء البحرين

قراءات في مقالات عن اقتراب 'اسرائيل' من الانهيار

الداخلية الكويتية تأمر بضبط وافدين شاركوا في احتجاج لنصرة الرسول (ص)