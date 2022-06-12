الداخلية الكويتية تأمر بضبط وافدين شاركوا في احتجاج لنصرة الرسول (ص)

العالم- الكويت

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت أمراً بضبط وإحضار وافدين تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، على خلفية مشاركتهم في اعتصام احتجاجي رداً على تصريحات مسؤولة بالحزب الحاكم في الهند مسيئة للرسول الكريم.

كان مجموعة من المتظاهرين نظموا اعتصاماً عقب صلاة الجمعة 10 يونيو/حزيران، في منطقة الفحيحيل التابعة لمحافظة الأحمدي؛ احتجاجاً على تصريحات متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند أثارت غضباً واسعاً في العالم الإسلامي.

صحيفة “الراي” الكويتية نقلت عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن “السلطات أصدرت أمراً بضبط وإحضار وافدين في منطقة الفحيحيل، بعدما نظموا اعتصاماً تمهيداً لإبعادهم عن البلاد؛ لمخالفتهم القوانين والأنظمة التي تنص على عدم تنظيم اعتصامات أو تظاهرات للأجنبي في البلاد”.

بينما لم تكشف المصادر عن عدد الوافدين الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، لإبعادهم عن البلاد.

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً من الاعتصام الذي شارك فيه الوافدون الذين حرصوا على ترديد التكبيرات تنديداً بالتصريحات الهندية المسيئة، التي أدانتها كثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة تزامناً مع دعوات في الدول الخليجية لمقاطعة المنتجات الهندية.