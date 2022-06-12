قراءات في مقالات عن اقتراب 'اسرائيل' من الانهيار

العالم - قلم رصاص

وتناول برنامج قلم رصاص، مختارات من مقالات وتحليلات وردت في صحف اسرائيلية حول هذا الموضوع.

ونشرت صحيفة "تايمز اوف ايسرائيل" رسالة مفتوحة لرئيس وزراء الکيان نفتالي بينيت بمناسبة مرور عام علی حکومته تحت عنوان:"اسرائيل تمر بحالة غيرمسبوقة وتقترب من الانهيار".

ونشرت صحيفة "اسرائيل هيوم" محاظرة لرئيس الموساد السابق تامير باردو في الکلية الاکاديمية في نتانيا، اتی تحت عنوان:"اسرائيل في طريقها الی تدمير نفسها".

اما صحيفة معاريف الاسرائيلية فقد نشرت کلمة لرئيس ارکان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنکوت في مؤتمر في الکلية الاکاديمية في نتانيا تحت عنوان:"المخاطر الداخلية التي تهدد اسرائيل".

ونشرت صحيفة هاآرتص الاسرائيلية مقالاً للکاتب والصحفي الاسرائيلي تسيفي برئيل تحت عنوان:"لقد بدأت الحرب الاهلية الاسرائيلية بالفعل".

واما الکاتب الاسرائيلي يغئال بن نون، فقد کتب مقالاً في موقع زمن "اسرائيل" تحت عنوان:"اليهود يعتبرون الاقامة بدولة اسرائيل مغامرة فاشلة".

واستضاف برنامج قلم رصاص المتخصص في الشؤون الاسرائيلية علي حيدر لمناقشة هذا الموضوع.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6221148