في ظل الهدنة.. العدوان يعرقل الملفات الإنسانية 

العالم - المشهد اليمني

واكد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبروغ ضرورة أنْ تسهم الهدنة في تخفيف معاناة الشعب اليمني وأنْ يلمس المواطن انعكاساتها الإيجابية، وذلك من خلال التنفيذ الكلي لبنودها والعمل على صرف مرتبات الموظفين في كافة المحافظات.

وشدّد المشاط على ضرورة وصول السفن إلى موانئ الحديدة دون ابتزاز وقرصنة.

واعتبر الإلغاء المتكرر للرحلات الجوية المقررة في بنود الهدنة عبر مطار صنعاء الدولي تنصلاً واضحاً من تحالف العدوان عن مقررات الهدنة وبنودها.

فما هو مستقبل الهدنة؟ وما مدى اهمية الهدنة في ظل تواصل الازمات الانسانية وعدم وجود اي حلول؟ وما مدى اهمية الهدنة في ظل عدم الالتزام من قبل التحالف ببنودها؟ هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من من برنامج المشهد اليمني.