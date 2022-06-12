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مقتل عنصر من "طالبان" وإصابة آخرين جراء تفجير في أفغانستان

مقتل عنصر من
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولو أمن أفغان، اليوم الأحد، مقتل عنصر من حركة "طالبان" وإصابة 6 أشخاص، إثر تفجير وقع وسط ولاية كونار شمال شرقي البلاد.

العالم - أفغانستان

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن المسؤولين إنّ "تفجيراً وقع اليوم في منطقة أسد أباد، وسط ولاية كونار". وأضاف المسؤولون أنّ التفجير "أسفر عن مقتل عنصر في قوات طالبان وإصابة 5 آخرين ومدني".

ولفت المصدر إلى أنّ التفجير ناجم عن "لغم كان مزروعاً في مركبة تابعة لحركة طالبان".

هذا وقتل 4 أشخاص على الأقل، أمس السبت، في هجوم بقنبلة استهدف حافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أفادت الشرطة.

يشار إلى أنّ سلسلة من الهجمات الدامية هزّت البلاد بقنابل في أواخر نيسان/أبريل خلال شهر رمضان، وفي نهاية أيار/مايو، أودت بعشرات الأشخاص، وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن معظمها.

وفي 28 نيسان/أبريل، أسفر تفجير حافلتين صغيرتين، في مزار الشريف أيضاً، عن مقتل 9 أشخاص، وأدى انفجار قنبلة في مسجد إلى مقتل 12 شخصاً في الـ 21 من الشهر نفسه.

وفي 30 نيسان/ أبريل، استهدف انفجار حشداً من المصلين في مسجد خليفة صاحب، ما أودى بحياة 50 شخصاً. وفي الشهر نفسه، قتل 10 أشخاص في انفجار في مسجد في كابول بعد صلاة الجمعة، كما قُتل 36 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في قندوز في هجوم بقنابل على مسجد يرتاده صوفيون، أثناء صلاة الجمعة.

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مقتل عنصر من "طالبان" وإصابة آخرين جراء تفجير في أفغانستان

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