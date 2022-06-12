"قسد" تستبدل راياتها في ريفي الرقة والحسكة بالأعلام السورية

العالم – سوريا

و تؤكد المصادر ان "قسد" رفعت الاعلام السورية والروسية على أسطح ستة عشر مقراً ونقطة عسكرية لها في ريفي الرقة الشمالي والحسكة الشمالي قرب خطوط التماس مع المجموعات المسلحة التابعة للجيش التركي خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب مصادر مطلعة واخرى اعلامية فإن عملية رفع الأعلام جاءت بموافقة مسبقة من ضباط الجيش السوري الموجودين في اللواء ثلاثة وتسعين في ريف الرقة الشمالي عقب اجتماع جمعهم مع متزعمين من "قسد" في اللواء للموافقة على طلب "قسد".

وأكدت المصادر أن "قسد" أخفت أعلامها عقب تحليق طائرات استطلاع تركية برفقة طائرات حربية في أجواء بلدتي تل تمر وأبو راسين شمال الحسكة وبلدة عين عيسى شمال الرقة بشكل مكثف خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

ويقول مراقبون للوضع شمال وشمال شرق سوريا؛ إن المعطيات المتوافرة تدل على أن روسيا لم تعط الضوء الأخضر للنظام التركي بشن أي عملية عسكرية باتجاه مدينتي منبج وتل رفعت. في المقابل نقل موقع «ميدل إيست مونيتور» الأميركي عن مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف قولها إن الولايات المتحدة بذلت كل ما في وسعها لإقناع تركيا بالتراجع عن عملية عسكرية محتملة في شمال سوريا.

في هذه الاثناء يجدد الأهالي في المناطق التي تنوي تركيا مهاجمتها استنكارهم للعملية التركية المحتملة؛ وجدّد أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال وقفة احتجاجية مطالبهم بخروج القوات التركية ومسلحيها من التنظيمات الإرهابية من سوريا، داعين إلى التكاتف والتصدي لمحاولاتها العدوانية بإحتلال المزيد من الأراضي وترويع سكانها الآمنين.

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