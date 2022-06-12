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بالصور.. الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد صياد خدايي

بالصور.. الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد صياد خدايي
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أکد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقائه عائلة الشهيد صياد خدايي أن الشهيد خرج فائزا ومنتصرا في اختباره الدفاع عن الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي في إيران.

العالم - إيران

وتمنى الرئيس الإيراني في لقائه عائلة الشهيد صياد خدايي الرضوان الإلهي للشهيد السعيد سائلا الصحة والسلامة والصبر لذويه خاصة زوجته وأولاده.

وأکد رئيسي في منزل الشهيد صياد خدايي: إننا في عالم الدنيا في حالة الابتلاء والاختبار الإلهي بشکل دائم وغير منقطع.. خرج الشهيد صياد خدايي فائزا ومنتصرا في اختباره في الدفاع عن الثورة الإسلامية والنظام والقيم السامية حتى لحظة الاستشهاد.

وأضاف الرئيس رئيسي: تنفيذ الاغتيال بدل المواجهة في ميدان القتال، يدل على ذُلّ أعداء جمهورية إيران الإسلامية وهوانهم وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية النامية.

وتابع رئيسي: اليوم يوم اختبارکم کعائلة‌ الشهيد وصمودکم صبرا على فراقه ويوم الاختبار بالنسبة لنا کمسؤولي تکريم هذه الدماء‌ الزکية لشهداء البلاد الکرام.

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