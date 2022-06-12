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كوريا الجنوبية: نسعى لتعاون مع اليابان يواجه "نووي" كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية: نسعى لتعاون مع اليابان يواجه
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى لتطبيع التعاون الأمني مع اليابان لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

العالم - أسيا والباسفيك

وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أكد لي خلال كلمته في حوار شانغريلا السنوي في سنغافورة أن كوريا الجنوبية تسعى للدخول في حوار جاد مع اليابان لتطبيع التعاون الأمني والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقدت جلسة سنغافورة بسبب إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية أخيرا، واستعدادها لإجراء تجارب نووية.

وأشار لي إلى أن هدف إدارة الرئيس الكوري يتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.

وسلّط "لي" الضوء على سعي سيئول لتحقيق "خطة جريئة يمكن أن تسفر عن تحسينات رائدة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".

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كوريا الجنوبية: نسعى لتعاون مع اليابان يواجه "نووي" كوريا الشمالية

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