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جبهة العمل الاسلامي تستنكر استهداف مطار دمشق الدولي

جبهة العمل الاسلامي تستنكر استهداف مطار دمشق الدولي
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

شجب المنسق العام ل"جبهة العمل الإسلامي" الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، العدوان الصهيوني على مطار دمشق الدولي المدني، ورأى أن "الهدف الاسرائيلي الحاقد من محاولة تدمير هذا المرفق الحيوي أو إغلاقه، إنما يأتي لزيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الشعب السوري الشقيق".

العالم ـ لبنان

ولفت الجعيد الى أن "كل محاولات العدو الصهيوني الغاشم واعتداءاته لإخضاع سوريا وتغيير مواقفها ستبوء بالفشل، بفضل قيادتها وجيشها وشعبها، ولن يستطيع هذا العدو تحقيق غاياته ومؤامراته الحاقدة".

وقالت وزارة النقل السورية في بيان أمس السبت إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية.

هذا وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها. واعلنت الخطوط الجوية السورية، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة .

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