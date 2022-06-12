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صنعاء: اتفاق الهدنة بات علی شرف الانهيار لهذا السبب..

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

حذر عضو الفريق الوطني المفاوض اليمني حميد عاصم من ان اتفاق الهدنة مع تحالف العدوان بات علی شرف الانهيار بسبب عدم التزام التحالف ببنوده.

العالم - خاص بالعالم

وقال حميد عاصم في حديث لبرنامج المشهد اليمني علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الامم المتحدة اعلنت عن تمديد الهدنة لمدة شهرين، مشيراً الی "اننا لم نطلب الهدنة ولكن من طلبها هي الامم المتحدة بناءاً علی طلب اميركي وسعودي وهم من استجدوا الهدنتين الاولی والثانية".

وأكد ان تحالف العدوان هم من عرقلوا الاتفاقين؛ فالسفن الحاملة للمشتقات النفطية لاتزال تواجه عراقيل في البحر ولاتصل الی ميناء الحديدة الا بعد استفزازات كثيرة جداً وبعد توقيفات متتالية ومتكررة.

وأوضح عاصم ان تحالف العدوان مازال يرفض تمديد ما تم الاتفاق عليه في الهدنة بالرغم من تأكيدنا علی انهم لم ينفذوا بنود الهدنة والاولی وتاكیدهم علی تنفيذ مالم ينفذ خلال الشهرين الحاليين، لكن مع ذلك مازالت هذه الهدنة هشة ومازالت الخروقات كثيرة جداً ولم نصل الی أي شيء في الجانب الانساني.

وشدد عضو الفريق الوطني المفاوض اليمني علی ان هذا الوضع، يجعل الهدنة علی شفا جرف هار واحتمال انهيار في اي لحظة، لأن الجيش اليمني واللجان الشعبية لن يصمتوا ويصبروا اكثر مما صبروا.

وأكد حميد عاصم ان الشعب اليمني أصبح يعاني اليوم اكثر مما عاناه خلال الحرب، مشيراً الی مماطلة السعودية والامارات "ظناً بأنهم يلعبون علی الوقت لكن ظنهم سيكون خاسراً باذن الله سبحانه وتعالی".

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