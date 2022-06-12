المنتخب الجزائري يلاقي ايران اليوم في مباراة ودية

العالم - ریاضة

ويسعى منتخب الجزائر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بعد فوزه مؤخرا على أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بنفس النتيجة 2-0.

وسبق لمنتخب الجزائر أن واجه إيران في 4 مناسبات سابقة حقق خلالها فوزين، مقابل تكبده لهزيمتين.

ودارت آخر مباراة ودية بين المنتخبين عام 2018 في النمسا وخسرها منتخب الجزائر بنيتجة 1-2.

ومن المنتظر أن يعول جمال بلماضي مدرب "الخضر" على أفضل تشكيلة له، خاصة وأنه سيواجه منافسا قويا تصدر مجموعته خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام إيران

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة - رامي بنسبعيني - عيسى ماندي - عبدالقادر بدران

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - رامز زروقي - سفيان بن دبكة

خط الهجوم : آدم وناس - يوسف بلايلي - إسلام سليماني

وتقام المباراة على ملعب نادي قطر في الدوحة. وتنطلق اليوم دورة تدريبية لمنتخبي البلدين بعد قليل من مساء اليوم استعدادا لهذه المباراة الودية.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم يتواجد حاليا في الدوحة في معسكر تدريبي ويستعدّ لِنهائيات كأس العالم المقرّر إقامتها في قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلَين، حيث يلعب في المجموعة الثانية مع إنجلترا وأميركا و الفائز من مباراة أوكرانيا وويلز.

وكانت ايران قد فازت على الجزائر 2-1 في مباراة ودية اقيمت في 27 مارس 2018 بِالنّمسا، ضمن استعدادات مونديال روسيا.