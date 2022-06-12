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زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب

الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من البرلمان