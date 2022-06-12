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الكتلة الصدرية تقدم استقالتها من البرلمان العراقي

الكتلة الصدرية تقدم استقالتها من البرلمان العراقي
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

العالم - بانوراما

وسلط برنامج بانوراما الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الضوء علی حيثيات هذا الحدث، حيث اعتبر الصدر إن هذه الخطوة تعد تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه مما وصفه بالمصير المجهول، معلنا فض الشراكة مع التحالف الثلاثي تحالف إنقاذ الوطن قائلا لهم إنهم في حل منه.

وكان الصدر وجه في كلمة له نواب الكتلة بكتابة الاستقالة من مجلس النواب، معتبرا أن الانسداد السياسي في العراق مفتعل وان إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة اغلبية وطنية.

وقد قام رئيس الكتلة في البرلمان بتقديم استقالات أعضاء الكتلة لرئيس البرلمان الذي وافق بدوره عليها.

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