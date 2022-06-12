نينيستو: ليس لدى فنلندا أي خطط للانضمام إلى الناتو دون السويد

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وأجاب نينيستو عن إمكانية انضمام فنلندا للناتو بمعزل عن السويد: "في السويد يقولون إن القضية الفنلندية هي شأننا، وبالطريقة نفسها، فإن قضية السويد هي من شأننا، وهذا يعني أننا نمضي قدمًا، يدا بيد".

وأعلن حلف شمال الأطلسي، في 10 حزيران/يونيو، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، سيقوم بزيارة السويد وفنلندا في الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجاري.

ويشار إلى أن ستولتنبرغ سيلتقي، يوم الأحد، في فنلندا وزير خارجية البلاد، ويوم الاثنين، في السويد رئيس الوزراء السويدي. ونتيجة للاجتماعات، تم التخطيط لعقد مؤتمرات صحفية مشتركة.

وتقدمت فنلندا والسويد، في وقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.