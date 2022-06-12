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لجنة الأمن القومي الإيرانية: قرار مجلس الحكام لا يتمتع بمصداقية قانونية

لجنة الأمن القومي الإيرانية: قرار مجلس الحكام لا يتمتع بمصداقية قانونية
الأحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن قرار أن مجلس الحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتمتع بمصداقية قانونية أو دولية، واصفاً القرار بالخطوة الاستعراضية التي أتت منسقة مع الغرب وأميركا.

العالم - إيران

وأكد محمود عباس زاده مشكيني أن مجلس الحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أراد من خلال قراره الصادر حول إيران أن يقوم بخطوة استعراضية منسقة مع الغرب وأميركا؛ مضيفا أن هذا القرار لا يتمتع بأي مصداقية قانونية أو دولية.
وشدد مشكيني في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية الذي انعقد اليوم الأحد بحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان على أن المفاوضات ماضية في اتجاهها الخاص، رغم أن قرار مجلس المحافظين سيترك آثارا عليها.
واستطرد قائلا أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية شاركت انطلاقا من منطلق حسن النوايا، في المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذن نحن لم نتوقع صدور هكذا قرار يتعارض والتوافقات الحاصلة بين إيران والوكالة، رغم أنه قرار هزيل ويبدو جاء في إطار نصيحة لا نعير لها أي قيمة.

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