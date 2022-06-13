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انعكاسات قرارات الرئيس قيس سعيد على مستقبل تونس - الجزء الثاني

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

الجدل في شأن الحوار الوطني في تونس وازمة الكهرباء في ليبيا ومساعي الحفاظ على القدرة الشرائية في الجزائر واضراب مرتقب للنقابات في المغرب وتبعات تعليق الحوار في موريتانيا.

العالم – المغاربية

جدل في تونس على خلفية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد والخروج من الازمة السياسية في البلاد.

استمرار اغلاق الحقول النفطية في ليبيا لاسباب سياسية يعمق ازمة الكهرباء وسط تساؤلات عن الحلول.

تواصل السلطات الجزائرية العمل لاعادة التوازن الى القدرة الشرائية للمواطن والتي عرفت خلال السنوات الماضية تذبذبا بفعل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية.

بسبب الغلاء اعلنت 5 نقابات مغربية خوض اضراب عام خلال الشهر الجاري ما يعكس تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

اعلن في موريتانيا تعليق الحوار بين الاطراف السياسية والذي بدأت جلساته التحضيرية منذ عدة اسابيع وسط تنديد من احزاب المعارضة.

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