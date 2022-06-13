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المتحدث باسم طالبان يؤكد مقتل قيادي في داعش بضواحي كابل كان قد خطط للهجمات الانتحارية ضد المساجد والمدارس في الفترة الاخيرة

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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