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موجة غبار تغطي سماء بغداد وتوقف حركة الملاحة + فيديو

موجة غبار تغطي سماء بغداد وتوقف حركة الملاحة + فيديو
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

غطّت العاصفة الترابية، فجر اليوم الإثنين، سماء بغداد، بعد أن بدأت ليل أمس أولى موجات الغبار في حدود العراق الغربية، وسط حالة من الاستنفار الصحي والخدمي، فيما توقفت الحركة الملاحية بشكل مؤقت.

العالم-العراق

وتسبب العاصمة الترابية بشبه انعدام للرؤية ووصول مداها 500م، وتوقف الحركة الملاحية بشكل مؤقت لحين انتهاء الغبار.

وضربت العاصفة الترابية عدة مناطق في غرب العراق، قبل أن تصل الى العاصمة بغداد.

موجة غبار في غرب العراق

وكانت وزارة الصحة العراقية قد استنفرت كوادرها استعدادا للتعامل مع الحالات المرضية الناجمة عن موجة الغبار، وأكدت أن الكوادر الصحية على استعداد تام على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة.

ومنذ بداية حلول فصل الصيف، تشهد المحافظات العراقية موجات متتابعة من العواصف الترابية، تتركز في محافظات الأنبار ونينوى وأجزاء من محافظات منطقة كردستان العراق، فضلا عن محافظات صلاح الدين وكركوك وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، وقد تسببت بتسجيل وفيات ومئات من حالات الاختناق.

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