ازمة الغذاء العالمي والدور الغربي – الجزء الثاني

العالم – نوافذ

هو سلاح سياسي يستخدم لارغام الشعوب واجبارها على الرضوخ والاذعان للشروط التي يفرضها حائزه، هو سلاح خطير يستخدم في تذويب مقاومة الشعوب واخضاعها لسياسة من يمسك بتلابيبه. هو الغذاء الذي يبتز به يوما بعد اخر للتلاعب في مصائر الشعوب بأيد المتحكمين فيه.

هو الامن الغذائي توافره يعني حياة ميسورة ومستقرة و الا ساد القلق واهتز الاستقرار وما يشهده عالمنا اليوم من صراعات وحروب وتفش لاوبئة وتغير مناخ وضع الامن الغذائي العالمي على المحك ما قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية لكثير من الشعوب يفاقمها دول تتحكم في انتاجه وتضعه وفق اهوائها ومصالحها.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية علي حمية ومدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد والدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف موتزوف.