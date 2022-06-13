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الامن البرلمانية: لتقييد زيارات غروسي وتعليق العضوية بالوكالة الذرية

الامن البرلمانية: لتقييد زيارات غروسي وتعليق العضوية بالوكالة الذرية
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني" ان القرار الأخير المناوئ لايران والذي اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو "قرار مسيس وسنجعل الدول الغربية تندم، بسبب استصدارها لهذا القرار".

العالم - ايران

وقال مشكيني في تصريح أدلى به لمراسل وكالة انباء فارس اليوم الاثنين ان هذا القرار هو مسيّس بالكامل ولا يلزمنا بشيء، فالنشاطات النووية لايران هي في اطار قوانين الوكالة وأكثر الزاما منها ايضا، ومراقبة أجهزة الوكالة لنشاطاتنا النووية على مدار الساعة كانت جارية" وتابع "ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الكيان الصهيوني قد أضرت باعتبار ومصداقية الوكالة، ان هذا الكيان اللقيط غير منتمي للوكالة الدولية ويمتلك 200 رأس نووي في ترسانته".

وشدد مشكيني " ان زيارات غروسي لا فائدة لنا منها ومن الافضل وضع قيود على زياراته لايران، ونظرا لتأثّر الوكالة الدولية وسلوكها بالقرارات الاميركية فمن الواجب تعليق عضويتنا في هذه المنظمة، وانا ساتقدم بهذا الاقتراح في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان للبت فيه".

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