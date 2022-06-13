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خطيب زاده: السيد مادورو وقع في ايران اتفاقيات للتعاون المشترك

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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ردا صاعقا للعميد حمدان على كوخافي

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