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خطيب زاده : الوكالة تخضع لسيطرة اميركا والترويكا الاوروبية واتخذت قراراتها طبقا لاملاءات هذه الدول

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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