أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين13 يونيو2022

آرمان ملي ..

رئيس مجلس الشورى .. قرار مجلس الحكام الأخير ليس في صالح مفاوضات فيينا

جوان ..

طهران وموسكو تحذران من تبعات مواصلة الكيان الصهيوني لغاراته العدوانية على سوريا

ايران ..

حركة أنصار الله توجه إنذارا للتحالف السعودي بشأن تبعات نهب ثروات اليمن النفطية

اطلاعات ..

مظاهرات غاضبة بلبنان تنديد بمحاولات الكيان الصهيوني سرقة ثروات البلاد الغازية

كيهان ..

روسيا تطرح مشروع تشكيل مجموعة ثمان بعضويتها إيران والصين والهند وبلدان أخرى

قدس..

كتائب عز الدين القسام تزيح الستار عن تزايد قدراتها في مجال الطائرات المسيرة

مردم سالاري ..

الحزب الديمقراطي يبحث عن مرشح بديل عن بايدن في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

جمهوري اسلامي ..

مدينة حلب تشهد مظاهرات غاضبة تنديدا بالإحتلال التركي لأراض سورية

ابتكار ..

زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ اون" يبدي دعمه للرئيس الروسي بالحرب على أوكرانيا

حمايت ..

المدن الأمريكية تشهد مظاهرات حاشدة تنديدا بالقوانين التي تسمح بإمتلاك السلاح

ابرار..

وزارة الدفاع التركية تعلن عن مصرع جنديين في إنفجار عبوة ناسفة في شمال العراق

آفتاب يزد ..

محافل إعلامية أمريكية تتحدث عن إحتراق كل أوراق وخيارات إدارة بايدن مقابل إيران

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( الصهاينة والمؤامرة الجديدة)..كشفت احدي القنوات التلفزيونية بتل ابيب عن نشر الكيان الصهيوني لمنظومات رادارية في البحرين والامارات وقرب نشر منظومات صاروخية " اسرائيلية" مضادة للصواريخ بالبلدين ايضا.

إن الكيان الصهيوني يسعى لإيجاد مواطئ قدم في منطقة الخليج الفارسي معرضا أمن وإستقرار بلدانها للخطر.

ان هذا التحرك الصهيوني البالغ الخطورة يأتي استكمالا لمخطط بدء بالتنسيق مع ترامب عبر ابرام البحرين والامارات بدعم سعودي لاتفاقيات اعتراف وتطبيع مع تل ابيب بواشنطن عام 2020 , ويبدو واضحا ان هذا المخطط مستمر ويتجه في مسار ايجاد قواعد عسكرية صهيونية باراض بعض الدول الخليجية في تطور يحمل تهديدات خطيرة للامن والاستقرار بمنطقة الخليج الفارسي.

ان ايران لن تقف مكتوفة الايدي مقابل هذ الخطر وخاصة وان الكيان كشف عن نواياه العدوانية ضد ايران من وراء هذا المخطط, .ان ايران تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها ومصالحها الوطنية وعلى الاخرين احترام اواصر الجيرة وتفادي الانزلاق في مخططات ومشاريع "اسرائيل العدوانية ".

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها ( الهدنة باليمن ينبغي أن تؤدي لحل سياسي ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..ايران رحبت بتمديد الهدنة باليمن لشهرين آخرين , ولكن لا ينبغي ان تتحول هذه الهدنة الى مجرد فرصة للتحالف السعودي لالتقاط الانفاس لتعزيز موقفه الميداني فحسب.

إن الهدنة ستفقد معناها وجدواها اذا لم تتجه نحو إيجاد أرضية مناسبة للتوصل لحل سياسي عادل للأزمة اليمنية ان على التحالف رفع الحصار الظالم الذي يفرضه على الشعبى اليمني بشكل كامل , وعليه وقف انتهاكاته الصارخة للهدنة والعمل ببنودها والامتناع عن تحويلها لمجرد وقفة لتعزيز قدراته على مواصلة حربه الوحشية على اليمن , وعندها سيمكن الحديث عن امكانية ايجاد حل سياسي عادل بجلوس جميع الاطراف اليمنية الى طاولة المفاوضات.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( بايدن لم يقرر بعد بشأن زيارة السعودية )..موضوع احتمال زيارة الرئيس الامريكي للسعودية خلال جولته المرتقبة للمنطقة يستحوث على اهتمام واسع بامريكا والعالم وسط تساؤلات عما اذا كان بايدن سيتجاهل كل انتقاداته للرياض بشان حقوق الانسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن من اجل النفط . في هذا السياق...

قال الرئيس الأمريكي مؤخرا إنه لم يقرر بعد فيما اذا كان سيزور السعودية خلال هذه الجولة أم لا وجاء هذا التصريح ردا على سؤال لاحد الصحفيين وفي الوقت الذي قالت فيه محافل اعلامية امريكية ان بايدن يعتزم اصلتاح جسور العلاقات المهزوزة مع السعودية بزيارة هذا البلد .

في السياق ذاته تحدثت بعض الانباء عن دعوة الرياض لبلدان مجلس التعاون للاستعداد لعقد اجتماع قمة بحضور بايدن.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن الانتخابات البرلمانية الفرنسية في مقالها (تحالف ماكرون يقف على حافة النصل ).. يواجه الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون تحدي كبير آخر بعد اسابيع قليلة من فوزه الشاق بالانتخابات الرئاسية وبقاءه بمنصبه بقصر الاليزيه لدورة رئاسية ثانية هذا التحدي يتمثل بالانتخابات البرلمانية .

إن إحتمال فوز حزب "فرنسا الأبية" بزعامة "جان لوك ميلينشون" وأنصاره من التنظيمات اليسارية في هذه الإنتخابات مطروح تماما وعندها سيضطر ماكرون الذي يتزعم حزب " الجمهورية للامام" تكليف ميلينشون الذي يقود المعارضة عمليا لتشكيل حكومة , وعندها لن يكون المشهد مريحا ابدا لماكرون وحزبه حيث ستصطدم سياساته بمعارضة برلمانية وعقبات من داخل الحكومة ايضا.

خراسان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( ماهي خطة مقتدى الصدر الجديدة ؟)..السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري دعا نواب هذا التيار لتقديم استقالاتهم من عضوية البرلمان , الامر الذي طرح تساؤلات حول هدفه من وراء هذا الموقف, ان هناك رؤية تقول قد يراهن الصدر على إستقالة نواب قوى سياسية متحالفة معه أيضا لحل البرلمان, لكن هذا الإحتمال ضعيف تماما.

فالحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك تحالف التقدم بزعامة الحلبوسي وتحالف العزم بزعامة خميس خنجر , قوى سياسية انفقت طائلة في هذه الانتخابات, ومثل هذه القوى لن تغامر بالانسحاب من البرلمان لاجل الصدر . كما ان اجراء انتخابات برلمانية مبكرة لن يضمن لا للصدر ولا لهذه القوى تحقيق اية اغلبية .

ان الرؤية الاخرى لمعنى موقف مقتدي الصدر تقول انه قد يفكر بلعب دور المعارضة من وراء هذا الموقف لتعزيز شعبيته عبر استغلال اجواء الاستياء العام من ضعف الخدمات والازمة المعيشية وحالة الفراغ السياسي.