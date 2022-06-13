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بالفيديو.. حرب غذاء وطاقة تلوح في المستقبل

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية علي حمية ان السياسة الامريكية بخصوص تقطيع حلقة الغذاء العالمي فان الغذاء مرتبط بالطاقة لانه لولا الطاقة لما يكون هناك من محصول غذائي كافي للعالم وبالتالي جراء كورونا وجراء ازمة الطاقة ما نقص المحصول العالمي مما سبب ازمات غذائية جعل من دول العالم الغنية باصدار قرارات عدم تصدير المواد الغذائية الضرورية منها و الى العالم الثالث.

العالم – خاص بالعالم

واضاف علي حمية انه بالنسبة للعالم الثالث كان يشترون من روسيا باسعار ارخص من الدول الغربية وبالتالي فرض العقوبات على روسيا يجعل من الدول الفقيرة بحاجة ماسة لسياسة تنضوي تحت سياسة الاخضاع الامريكي لكي تتكل على السياسة الامريكية لانه ليس هناك مكان اخر للشراء.

واشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الى ان القوة الشرائية لتلك الدول الفقيرة غير كافية لاطعام كل مواطنيها فتخلق ازمة عالمية خاصة لدول العالم الفقيرة وامريكا مع كندا تنعم باكتفاء ذاتي ويمكنها الاعتماد على نفسها.

واكد علي حمية ان كل ما تقوم به الولايات المتحدة من حصار ومن تقطيع اوصال الحلقة الاقتصادية في العالم وتجويع العالم لاخضاعه ومن ثم استقطابه ليكون تحت لواء سياستها في العالم لانها تواجه خطر اقتصادي محض ولم تستطع مواجهة روسيا عسكريا ولن تستطيع مواجهة الصين اقتصاديا.

وشدد الباحث في الشؤون الاستراتيجية على ان الحرب القادمة حرب غذائية طاقة باردة ستكون جلها في الشرق الاوسط عبر فرض محورين وازمة مياه.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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بالفيديو.. حرب غذاء وطاقة تلوح في المستقبل