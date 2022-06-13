شاهد.. تطورات ساخنة تطرأ على الحرب في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

حقوقيا اتهمت منظمة العفو الدولية الاثنين روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، قائلة إن هناك ادلة تشير الى استخدام القوات الروسية للقنابل العنقودية في قصف خاركيف.

وقالت المنظمة والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها في تقرير، إنها حصلت على أدلة في خاركيف من خلال شهادات لسكان المدينة، على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية، والألغام الأرضية المتناثرة المحظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

واضاف التقرير إن عمليات القصف المتكررة للأحياء السكنية في خاركيف، هي هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات المدنيين، وبالتالي تشكل جرائم حرب.

ميدانيا تخوض القوات الروسية والأوكرانية حرب شوارع في مدينة سيفيرودونيتسك، التي باتت محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوجانسك ودونيتسك.

وقال مسؤولون محليون إن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سيفيرودونيتسك بمدينة أخرى عبر النهر، الامر الذي يعني ان المدينة باتت شبه معزولة، وذلك في وقت باتت القوات الروسية تسيطر على معظم المدينة ولم يتبقى مواقع قليلة منها المصنع الكيمياوي التي تحتمي فيها القوات الاوكرانية.

من جهة اخرى اظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام انه ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، يتجه العالم نحو عصر جديد من إعادة التسلح النووي، مشيرا الى أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل،

وحذر التقرير من ارتفاع خطر حدوث تصعيد نووي الى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، وذلك على خلفية التوترات العالمية والحرب في أوكرانيا، حيث تقوم دول عدة من بينها بريطانيا والصين تقوم إما رسميا أو بشكل غير رسمي بتحديث ترساناتها أو تعزيزها، بالاضافة الى حديث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في مناسبات عدة عن إمكانية اللجوء إلى الأسلحة النووية.

مخاوف تجلت في تصريحات الامين العام لحلف شمال الاطلسي "ينس ستولتنبيرغ" الذي اكد إن طموح بوتين يتجاوز حدود أوكرانيا.

وبالرغم من تاكيد "ستولتنبرغ" على مواصلة الحلف في دعم سلطات كييف، لكنه شدد ان الناتو في الوقت نفسه سيحاول بكل الوسائل تجنب التصعيد مع روسيا.