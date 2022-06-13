دبلوماسي روسي سابق يشكر بايدن لفرضه عقوبات على رجال اعمال روس

العالم – خاص بالعالم

واضاف الدبلوماسي الروسي السابق ان روسيا تنتج 11.5% من انتاج القمح العالمي لذلك الصراع في مجال الامن الغذائي هو احد الاخطار المقبلة لان امريكا مسؤولة عن هذه الازمات.

وضرب فيتشسلاف موتوزوف مثالا بسوريا المحاصرة واخراج القوات الامريكية لناقلات محملة بالقمح من سوريا الى العراق ومن هناك الى تركيا ثم ينقلونها الى امريكا.

واكد الدبلوماسي الروسي السابق انه بلاشك ان هذا يجلب المواد الغذائية والقطاع الاقتصادي والمالي مشيرا لامتلاك روسيا لاحتياطات وامكانيات ضخمة.

وقدم فيتشسلاف موتوزوف شكره لجو بايدن لفرض عقوبات على روسيا ورجال اعمالها لانهم سرقوا ثروات روسيا بطرق غير شرعية وهذه العقوبات نشطت القوى الداخلية لاعادة انعاش الاقتصاد في روسيا.

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