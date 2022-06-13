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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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فالح الفياض: سيبقى الحشد الشعبي مدافعا رافعا لراية العراق
فالح الفياض: الحروب الناعمة هي اقسى الحروب التي تهدف لتكريس الياس في نفوسنا
فالح الفياض: الشعب العراقي كريم وله ارث جهادي وحضاري
فالح الفياض: اليوم هو يوم عيد انطلاق العراق الجديد القادر على الحياة بكرامة وسيادة
كلمة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي
الذكرى الثامنة لتاسيس الحشد الشعبي
كلمة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي خلال المؤتمر الخاص بتاسيس الحشد
متحدث الخارجية الايرانية بخصوص الهجوم بالمسيرات في اربيل ومقتل عناصر بالموساد : نحن نجيب على اسرائيل في مكانه وليس في دولة ثالثة
متحدث الخارجية الايرانية: من الافضل لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يركز على الاطراف التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي
خطيب زاده : الاجواء التي يثيرها غروسي نابعة من تاثره بالاعلام المغرض
متحدث الخارجية الايرانية: من الافضل لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يركز على الاطراف التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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