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متحدث الخارجية الايرانية بخصوص الهجوم بالمسيرات في اربيل ومقتل عناصر بالموساد : نحن نجيب على اسرائيل في مكانه وليس في دولة ثالثة

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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