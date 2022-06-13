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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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فالح الفياض: الحشد سيدافع عن الدولة لانه تاسس للدفاع عنها
فالح الفياض: الحشد الشعبي سيكون داعما لكافة الخيرين
فالح الفياض: في المرحلة القادمة يجب ان يكون الحشد في خدمة امن البلاد
فالح الفياض: الحشد الشعبي يحمي العراق مع باقي القوى ولن يكون طرفا سياسيا ويسعى للدفاع عن العراق
فالح الفياض: الحشد لن يكون الا حافظا للامن والاستقرار ولن يشكل الطرف السياسي في اي معركة سياسية
كلمة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي
فالح الفياض: نحن اصحاب العزيمة والمبادئ
فالح الفياض: نحن من حمى الدولة من السقوط ومنع تكريس دولة الخرافة
فالح الفياض: نحن من حمى الدولة من السقوط ومنع تكريس دولة الخرافة
فالح الفياض: سلاح الحشد للدفاع عن الوطن وسيادته
فالح الفياض: نحن اصحاب العزيمة والمبادئ
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش
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