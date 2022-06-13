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فالح الفياض: الحشد الشعبي يحمي العراق مع باقي القوى ولن يكون طرفا سياسيا ويسعى للدفاع عن العراق

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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