مؤسسة أكسفورد: انتاج ايران النفطي سيرتفع الى مليونين و750 الف برميل يوميا

العالم - ايران

وأكدت المؤسسة المتخصصة بشؤون الطاقة ان انتاج النفط في ايران قد ارتفع بالتزامن مع اندلاع الحرب في اوكرانيا ومن المتوقع ان يستمر في الارتفاع مضيفا "ان النفط الروسي لم يحل محل النفط الايراني في أي سوق من الاسواق الدولية حتى الآن".

والجدير ذكره ان الارقام التي نشرتها هذه المؤسسة حول انتاج وصادرات النفط الايراني لايمكن تاييدها بشكل دقيق لأن ايران لاتعلن رسميا عن ارقام بهذا الشأن بعد فرض الحظر الاميركي.

واعتبرت مؤسسة أكسفورد ان النفط الروسي بات يهدد الان النفط الاميركي في الاسواق وكذلك نفط الدول الاعضاء في منظمة أوبك بلاس.