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مؤسسة أكسفورد: انتاج ايران النفطي سيرتفع الى مليونين و750 الف برميل يوميا

مؤسسة أكسفورد: انتاج ايران النفطي سيرتفع الى مليونين و750 الف برميل يوميا
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت مؤسسة أكسفورد لدراسات الطاقة ان حجم انتاج النفط في ايران هو الان بين 800 ألف الى مليون و100 ألف برميل في اليوم وسيرتفع الى مليونين و750 الف برميل في اليوم حتى نهاية عام 2022 الحالي.

العالم - ايران

وأكدت المؤسسة المتخصصة بشؤون الطاقة ان انتاج النفط في ايران قد ارتفع بالتزامن مع اندلاع الحرب في اوكرانيا ومن المتوقع ان يستمر في الارتفاع مضيفا "ان النفط الروسي لم يحل محل النفط الايراني في أي سوق من الاسواق الدولية حتى الآن".

والجدير ذكره ان الارقام التي نشرتها هذه المؤسسة حول انتاج وصادرات النفط الايراني لايمكن تاييدها بشكل دقيق لأن ايران لاتعلن رسميا عن ارقام بهذا الشأن بعد فرض الحظر الاميركي.

واعتبرت مؤسسة أكسفورد ان النفط الروسي بات يهدد الان النفط الاميركي في الاسواق وكذلك نفط الدول الاعضاء في منظمة أوبك بلاس.

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