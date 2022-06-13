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باختصار..من التطبيع إلى فخ التحالف

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت قناة الـ12 العبرية أن “الجيش الإسرائيلي" نشر منظومة رادارية في عدد من دول الشرق الأوسط بينها الإمارات والبحرين.

العالم - باختصار

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