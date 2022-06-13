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خطيب زادة: الهجوم الاخير على عناصر الكيان الصهيوني كان عملية جراحية صغيرة

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة العراق الى عدم السماح  للأجانب باستخدام حدوده لإلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، وأكد أن رد طهران على الممارسات الإسرائيلية ضدها سيكون داخل الكيان المحتل وليس في مكان ثالث.

العالم - خاص بالعالم

وحول مقتل عنصرين في الموساد الصهيوني، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة سيارات على الطريق السريع الرئيس في مدينة أربيل، شمالي العراق اوضح خطيب زادة : لا ارد على هذا الموضوع، لكن الهجوم الاخير على عناصر الكيان الصهيوني كان عملية جراحية صغيرة وأصاب الهدف.

وقال خطيب زادة اليوم الاثنين في مؤتمره الاسبوعي: "ننصح اصدقاء في العراق بالحذر من عدم استغلال حدودهم الجغرافية وبلدهم من جهات مارغة لاستهداف أمن الشعب واصدقاءهم في ايران، ابلغناهم بالمعلومات اكثر من اللازم هذا الكيان يدرك تماما ما كان يفعل في العراق وبعض حدوده، ومن هذا المنبر لقد حذرت اصدقاءنا في العراق مرات عديدة، إستهداف مقرا للموساد في اربيل كان عملية جراحية صغيرة واصابت الهدف".

وعن اعتقال الدبلوماسي الإيراني السابق أسد الله أسدي في بلجيكا قال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اعتقال اسدي انتهاكا سافرا للاسس والمعايير الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.

وتابع : تم رفع دعوى قضائية للإفراج عن أسدي في المحافل الدولية بأيعاز من رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي"، داعيا الی الإفراج عن أسدي دون قيد أو شرط.

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شاهد بالفيديو.. خطيب زادة: الهجوم الاخير على عناصر الكيان الصهيوني كان عملية جراحية صغيرة

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