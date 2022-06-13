الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢
١١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يبدي استعداده لفتح بعض المنافذ البرية أمام الزوار الإيرانيين

العراق يبدي استعداده لفتح بعض المنافذ البرية أمام الزوار الإيرانيين
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية حسن ناظم، اليوم الإثنين، مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية صادق حسيني تقديم التسهيلات اللازمة لدخول الزائرين الإيرانيين الى العتبات الدينية في العراق.

العالم-العراق

وذكرت وزارة الثقافة في بيان، أن "الوزير عبّر خلال اللقاء الذي جمعه بحسيني خلال زيارته الرسمية إلى إيران، عن استعداد العراق لتقديم التسهيلات اللازمة للزائرين الإيرانيين، بعدما انتهت قيود جائحة كورونا وعودة النشاطات الاجتماعية والثقافية والدينية إلى طبيعتها".

وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "العراق مستعد لفتح بعض المعابر الحدودية البرية بين البلدين لعبور الزائرين إلى العتبات الدينية".

وتناول الاجتماع السعي إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج الزائرين الإيرانيين إلى العتبات الدينية في العراق فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها الجانب الإيراني للزوار العراقيين، وفق ما جاء في البيان.

روابط ذات صلة

وزير الثقافة العراقي يؤكد اهمية تطوير العلاقات الثقافية مع ايران

الحدود البرية بين ايران والعراق مازالت مغلقة امام الزوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الدور الأميركي في الترسيم البحري بين لبنان والعدو..

الدفاع الروسية: تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروامريكية بدونيتسك

شاهد بالفيديو.. خطيب زادة يدعو العراق بعدم السماح باستخدام حدوده لإلحاق الضرر بالشعب الإيراني

شاهد.. ماوراء بروباغندا الاحتلال ونظام البحرين حول "السلام" المزعوم ؟

استئناف الحركة الملاحية في مطار بغداد بعد توقفها بسبب العاصفة الترابية

العراق يبدي استعداده لفتح بعض المنافذ البرية أمام الزوار الإيرانيين