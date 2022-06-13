العراق يبدي استعداده لفتح بعض المنافذ البرية أمام الزوار الإيرانيين

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وذكرت وزارة الثقافة في بيان، أن "الوزير عبّر خلال اللقاء الذي جمعه بحسيني خلال زيارته الرسمية إلى إيران، عن استعداد العراق لتقديم التسهيلات اللازمة للزائرين الإيرانيين، بعدما انتهت قيود جائحة كورونا وعودة النشاطات الاجتماعية والثقافية والدينية إلى طبيعتها".



وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "العراق مستعد لفتح بعض المعابر الحدودية البرية بين البلدين لعبور الزائرين إلى العتبات الدينية".



وتناول الاجتماع السعي إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج الزائرين الإيرانيين إلى العتبات الدينية في العراق فضلاً عن التسهيلات التي يقدمها الجانب الإيراني للزوار العراقيين، وفق ما جاء في البيان.