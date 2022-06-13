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الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب ويحرر أسرى

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

هي اللحظات الاخيرة لما قبل وصولهم الى مناطق السلطة السورية بعد تحريرهم من الاسر لدى الجماعات الارهابية المسلحة الموالية لتركيا في ريف حلب. 

العالم - خاص بالعالم

الاسرى المحررون وصلوا الى المناطق الامنة بمواكبة من فرق ميدانية تابعة لمنظمة الصليب الاحمر الدولية والهلال الأحمر السوري.

وتأتي عملية تحرير المختطفين في إطار الجهود المتواصلة للدولة السورية لتحرير جميع المختطفين لدى المجموعات المسلحة وإعادتهم إلى ذويهم.

وبالتزامن كان الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية لتحرير البشر والحجر من قبضة الارهابيين، حيث استهدفت مدفعيته الثقيلة مواقع الجماعات الارهابية بمحاور التماس في سهل الغاب بريف حماة وبمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. ويأتي ذلك بعدما خرقت المجموعات المسلحة اتفاق وقف إطلاق النار واعتدت على نقاط عسكرية في المنطقة.

كذلك خاض الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع ارهابيي داعش الوهابية في منطقة أثريا ببادية الرقة الغربية، ما أسفر عن مقتل العديد من عناصرهم.

اما على الحدود مع تركيا فقد سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة بريف حلب مؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية.

من جانب اخر كشفت مصادر مطلعة أن من بين أعضاء ما يسمى بالإئتلاف السوري المعارض أحد الأمراء في جماعة داعش الوهابية.

وقالت المصادر إن أحد الأعضاء الجدد في الإئتلاف يدعى حسين رعاد، كان أميرا سابقا في جماعة داعش الإرهابية، وكان يعمل تحت مسمى أمير الحسبة في مدينة الشدادي بريف الحسكة، ثم عينته الجماعة الوهابية أميرا للحسبة في تدمر بريف حمص.

كما كان عضوا فيما يسمى باللجنة العليا للجماعة. وأشارت المصادر إلى أن المدعو رعاد على ارتباط بأجهزة الإستخبارات التركية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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