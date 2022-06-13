15 عاما على حصار غزة وسط صمت دولي وتخاذل عربي

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حتى قام آلاف المحاصرين باقتحام الحدود على الجانب المصري للتزود بالمواد الغذائية بعد نفاذها من القطاع لكن المعابر اغلقت في وجههم من جديد بالنار والحديد.

خمسة عشر عاما مرت على حصار قطاع غزة لم تكن فقط سنوات عجاف اقتصاديا بل كانت سنوات ملئ بالدماء والمجازر الاسرائيلية من خلال اربعة اعتداءات ارادت ان تقتل اخر انفاس المحاصرين فنسبة البطالة وصلت ل 89 بالمئة بينما يعيش ما يزيد عن 80 بالمئة من سكان القطاع تحت خط الفقر بسبب الحصار.







سفن كسر الحصار التي هاجمها الاحتلال وقتل وجرح واعتقل من فيها ومسيرات كسر الحصار التي هاجمها الاحتلال ايضا وقتل المطالبين فيها بالحرية كلها احداث تتراكم لتصنع خمسة عشر عاما من جريمة انسانية اسرائيلية ما تزال فصلوها مستمرة وسط صم المجتمع الدولي اذانه عن الجريمة.

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