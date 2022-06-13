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تنسيقية الهياكل القضائية بتونس تواصل التصعيد

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

كما كان منتظرا أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التمديد لأسبوع ثان في الاضراب مع إقرار استثناءات تتعلق بجوانب انسانية من أجل اجبار السلطات على إلغاء قرار إعفاء 57 قاضيا.

العالم - مراسلون

وفيما قدم احد اعضاء هيئة الانتخابات بصفته قاض استقالته من الهيئة تضامنا مع زملائه المضربين رجحت الهياكل القضائية ان يتم الذهاب نحو تحركات تصعيدية على غرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية.

بيان المكتب التنفيذي الاخير لحركة النهضة دعا إلى فتح تحقيق جدي في ما اسماها محاولات السلطة للضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مكونات معارضة أخرى بضرورة إصلاح القضاء و محاسبة القضاة الفاسدين لكن في إطار ضمانات قانونية.

بوادر حراك احتجاجي ضخم ومتواتر مع استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لشن الاضراب العام في القطاع العام وتحرك مكونات مدنية ونقابية أخرى لاقرار احتجاجات بمطالب اجتماعية.

بينما لا تحرك السلطات ساكنا من لفتح باب التفاوض و الحوار تجنبا لتصعيد يزيد الوضع تأزيما.

اختناق الأوضاع في تونس يهدد باشكال احتجاجية ستستهدف السلطة السياسية رأسا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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