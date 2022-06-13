الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع الإرهابيين بريفي ادلب وحماة

العالم - سوريا

ويأتي ذلك بعدما خرقت المجموعات المسلحة مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار واعتدت على نقاط عسكرية في المنطقة .

كذلك خاض الجيش والقوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع ارهابيي داعش الوهابية في منطقة أثريا ببادية الرقة الغربية ما أسفر عن مقتل العديد من عناصرهم.

من جانب آخر سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة بريف حلب مؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية.

وجابت الدورية قرى جارقلي فوقاني، جبنة، بياضية، وصولاً إلى قرية زور مغار الواقعة قبالة الضفة الشرقية لنهر الفرات والتي تعد آخر قرية غربي عين عرب بريف حلب.