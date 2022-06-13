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ماهي الرسالة التي وجهها العزي للتحالف ومرتزقته

ماهي الرسالة التي وجهها العزي للتحالف ومرتزقته
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

 أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ اليمنية حسين العزي إن جوهر هذه الهدنة هو التخفيف من المعاناة وليس الحلول الكلية أو الجذرية.

العالم- اليمن

وقال العزي في تدوينه له على تويتر: الى التحالف ومرتزقته مرة اخرى اذا كنتم تشاركوننا هذا الفهم فاقبلوا بفتح طرق تختصر المسافة من5ساعات الى نصف ساعة كخطوة أولى (قبل ان ننفذها أحاديا ) اقبلوها تماما كما قبلنا رحلتين فقط لوجهتين فقط كخطوة أولى.

واضاف العزي : أما إذا كنتم تفهمون ان الهدنة تعني الحلول الجذرية والانهاء الكلي للمعاناة وأردتم أن نشارككم هذا الفهم فنحن مستعدون الان قبل الغد تعالوا نوقع اتفاقا على انهاء كل اشكال الحرب الهجومية والدفاعية وانهاء العدوان والاقتتال والحصار والاحتلال وفتح كل الطرقات والمطارات والموانيء لن تفعلوا!!

وقال : إن عليكم كتحالف أن لاتراهنوا على الاكاذيب وأن تكونوا واقعيين لن نسمح باي مغالطات أو التفافات أو أي اشتراطات أكثر مما نصت عليه الهدنة لقد كان عليكم أن تفرضوا شروطكم على طاولة التفاوض أما بعدالاتفاق فليس لكم عندنا الا مانص عليه لذا وفروا كل ضجيجكم ومتاجرتكم واحترموا الإتفاق هذا أفضل.

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ماهي الرسالة التي وجهها العزي للتحالف ومرتزقته

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