الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: تحرير 5 محتجزين لدى المجموعات المسلحة الموالية لتركيا بريف حلب في اطار جهود الحكومة السورية لتحرير جميع المختطفين

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي: خيار حل البرلمان العراقي لم يطرح حتى الآن

الاسدي: الحشد الشعبي خط احمر لا يخضع لاي تفاوض ولا محاصصة

ماهي الرسالة التي وجهها العزي للتحالف ومرتزقته

وزير الداخلية الايراني: امريكا متورطة في الجرائم بحق اطفال اليمن وافغانستان وسوريا

سانا: مسلحون مدعمون تركيا يعتدون بالمدفعية على قرى بريف الرقة الشمالي

أمين "التونسي للشغل" يوضح مصير اضراب 16 يونيو