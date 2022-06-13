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اشتيه يوجه انتقادًا حادًا للأمم المتحدة إثر انتخاب سفير تل أبيب نائبا لرئيس الجمعية العامة

اشتيه يوجه انتقادًا حادًا للأمم المتحدة إثر انتخاب سفير تل أبيب نائبا لرئيس الجمعية العامة
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اليوم الإثنين، ما وصفه “مكافأة إسرائيل على جرائمها” في الأمم المتحدة بعد انتخاب سفير تل أبيب لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

العالم ـ فلسطين

وقال اشتيه، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله :”نستغرب ونستهجن انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة (غلعاد إردان) لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف: ”نعتبر ذلك محاولة تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين، ولا يجوز ولا يعقل أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها”.

وتابع: “كما لا يجوز تبييض صفحة إسرائيل الاستعمارية العنصرية، ولا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب، ولا يجوز مجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وجرى انتخاب إردان الأسبوع الماضي نائباً لرئيس الجمعية العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصويت اعتبره كيان الاحتلال انتصاراً له.

وسيوكل إلى إردان بموجب منصبه الجديد في الأمم المتحدة، ترؤس جلسات الجمعية العامة في دورتها الـ77 وسيشارك في وضع جدول أعمال مداولاتها.

من جهة أخرى، ثمن اشتيه قرار اتحاد النقابات النرويجي مقاطعة كيان الاحتلال واعتباره دولة فصل عنصري، ورحب بقرار النرويج وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وشكرها على هذه الخطوة “التاريخية والأخلاقية”.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية “انسجاما مع القانون الدولي”.

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