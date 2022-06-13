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مصدر امني للعالم: الاحتلال الاسرائيلي شن 158 هجوما جويا على مواقع ايران وحزب الله في سورية منذ 2011 ما ادى الى استشهاد 11 ايرانيا و12 من حزب الله

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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