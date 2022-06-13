الجيش اللبناني: نقف خلف السلطة السياسية بأي قرار تتخذه بملف ترسيم الحدود

العالم ـ لبنان

وجاء كلام العماد عون​، خلال زيارته كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث التقى ضبّاط دورة الأركان السّادسة والثلاثين الّذين سيتخّرجون الخميس المقبل.

وفي وقت سابق، أكّد ميشال عون انه "من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية"، مبيّنًا أنّ "المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأمريكي هوكستين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، التي كانت توقفت على اثر رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف".

وقبل قليل وصل رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السّفير ​آموس هوكشتاين​، إلى ​بيروت​.